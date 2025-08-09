Число пострадавших из-за взрыва газа в Стерлитамаке выросло до 25

Количество пострадавших после взрыва газовоздушной смеси на содовом заводе в Стерлитамаке увеличилось до 25. У большинства из них диагностировали отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором, сообщает SHOT .

Ранее на улице Технической в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании, возгорания не последовало. Тогда говорилось о 16 пострадавших.

Разбор завалов на заводе уже завершен. Сейчас в цехе по производству винилхлорида, где был взрыв, нет людей. Всего в момент ЧП в эпицентре было 50 работников.

На месте взрыва работают 19 бригад скорой помощи, также задействована санитарная авиация.

После взрыва на территории Стерлитамака начали проводить исследования качество воздуха. Специалисты проверяют, была ли утечка хлора. Также людей просят закрыть окна.