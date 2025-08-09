сегодня в 09:49

Взрыв газа произошел в здании в Стерлитамаке

На улице Технической в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании, возгорания не последовало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкортостану.

Предварительно, в результате данного ЧП пострадали 16 человек. Из здания было эвакуировано 15 человек.

К ликвидации последствий хлопка газа привлечены специалисты Башкирской терподсистемы РСЧС (42 человек и 15 единиц техники). На место отправился врио начальника ГУ МЧС России по республике Алексей Головко.

По информации Mash, взрыв прогремел на территории «Башкирской содовой компании».