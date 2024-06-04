Таксист высадил пьяных ветеранов СВО в Москве из-за слов о мигрантах
Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель такси высадил участников специальной военной операции на МКАД, сообщает «Лента.ру».
Дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
О результатах расследования и. о. руководителя управления СК России по Москве Виталий Саксин должен предоставить отчет главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Накануне в Москве таксист высадил высадил участников СВО на МКАД. По словам водителя Аипбека Л., пьяные пассажиры сначала изменили способ оплаты на наличные, а затем изменили конечную точку поездки на адрес в 100 км от места старта.
Также мигрант был встревожен ксенофобскими высказываниями пассажиров касательно работы мигрантов в России. При этом военнослужащие рассказали, что их высадили после обсуждения теракта в «Крокусе».
Ранее в Белгороде неизвестные жестоко избили участника СВО. По мнению бойца, налетчики знали, что нападают на военнослужащего. Мужчина обратился в полицию.