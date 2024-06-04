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Таксист высадил пьяных ветеранов СВО в Москве из-за слов о мигрантах

В Москве следователи возбудили дело после высадки таксистом участников СВО
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель такси высадил участников специальной военной операции на МКАД, сообщает «Лента.ру».

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

О результатах расследования и. о. руководителя управления СК России по Москве Виталий Саксин должен предоставить отчет главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Накануне в Москве таксист высадил высадил участников СВО на МКАД. По словам водителя Аипбека Л., пьяные пассажиры сначала изменили способ оплаты на наличные, а затем изменили конечную точку поездки на адрес в 100 км от места старта.

Также мигрант был встревожен ксенофобскими высказываниями пассажиров касательно работы мигрантов в России. При этом военнослужащие рассказали, что их высадили после обсуждения теракта в «Крокусе».

Ранее в Белгороде неизвестные жестоко избили участника СВО. По мнению бойца, налетчики знали, что нападают на военнослужащего. Мужчина обратился в полицию.