Таксист высадил пьяных ветеранов СВО в Москве из-за слов о мигрантах

Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель такси высадил участников специальной военной операции на МКАД, сообщает «Лента.ру» .

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

О результатах расследования и. о. руководителя управления СК России по Москве Виталий Саксин должен предоставить отчет главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Накануне в Москве таксист высадил высадил участников СВО на МКАД. По словам водителя Аипбека Л., пьяные пассажиры сначала изменили способ оплаты на наличные, а затем изменили конечную точку поездки на адрес в 100 км от места старта.

Также мигрант был встревожен ксенофобскими высказываниями пассажиров касательно работы мигрантов в России. При этом военнослужащие рассказали, что их высадили после обсуждения теракта в «Крокусе».

Ранее в Белгороде неизвестные жестоко избили участника СВО. По мнению бойца, налетчики знали, что нападают на военнослужащего. Мужчина обратился в полицию.