Бойца СВО по форме толпой забивали ногами во время отпуска в Белгороде

Участник СВО на Украине Владимир О. заявил, что его сильно побили во время отпуска в Белгороде. По мнению бойца, налетчики знали, что нападают на военнослужащего — он был в экипировке и до атаки услышал нецензурную брань в свой адрес, сообщает Газета.ru .

Владимир рассказал журналистам, что проходит службу в одной из мотострелковых бригад. Вечером 21 мая военный решил сходить в белгородский магазин за продуктами — по словам пострадавшего, «косых взглядов» в магазине он не встречал, в перепалки ни с кем также не вступал.

«Никому зла не желал, просто молча взял продукты, оплатил и ушел. В метрах 30 примерно от магазина на меня напали. Получил удар по голове и сразу же упал. После чего меня начали избивать ногами, по голове также прилетало», — сообщил участник спецоперации.

По словам Владимира, после избиения никто не тронул ни его вещей, ни его продуктов. Военнослужащий считает, что его били примерно три человека, однако опознать он их не смог.

Мужчина уже обратился в полицию.