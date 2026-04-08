Такси врезалось в автозак, перевозивший двух преступниц в Москве

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси и автозака, который перевозил двух арестованных девушек. Одна из них попала под следствие, потому что пыталась убить женщину по заданию мошенников, сообщает «112» .

Авария произошла 7 апреля. Предварительно, ее виновником стал водитель такси, который нарушил ПДД. В результате легковушка врезалась в автозак.

В этот момент в спецавто находились две арестованные девушки. Одна из них — 20-летняя Елизавета М. Она попала под следствие в марте по обвинению в покушении на убийство 59-летней женщины.

Девушка тогда пришла к пострадавшей, распылила на нее перцовый баллончик и набросилась с молотком. Женщину спасли родственники, они же вызвали полицию. После задержания Елизавета заявила, что выполняла задание «спецслужб», которые заставили ее ликвидировать «иноагента». Девушку поместили под стражу до 18 мая.

Второй арестованной, которая находилась в момент ДТП в автозаке, была 48-летняя Диана Д. Ее обвиняют в мошенничестве. Она получила ушиб головы в результате аварии, а Елизавета — ушиб скулы.

Обеих госпитализировали. В медучреждении им оказали необходимую помощь. Затем арестованных вернули полиции и этапировали в СИЗО.

