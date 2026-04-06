Перепутал педали: муж случайно убил супругу в Ленинградской области

48-летний мужчина случайно убил любимую жену, с которой прожил в счастливом браке 16 лет. Он перепутал газ с тормозом и сбил женщину, сообщает 112 .

Трагедия произошла в Ленинградской области. В это время супруга стояла на газоне. Машина вылетела на бордюр прямо на женщину. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Соседи положительно охарактеризовали пару. Вместе они прожили 16 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека.

Ранее два человека погибли, еще два пострадали в результате жесткого ДТП в Иркутской области. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

