Жесткое ДТП в Иркутской области унесло жизни двух человек

Два человека погибли, еще два пострадали в результате жесткого ДТП в Иркутской области. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 5 апреля около 6 часов утра на подъезде к деревне Черемушки. 33-летний водитель автомашины «Тойота Алекс», который ехал со стороны деревни Ревякина, не справился с управлением.

После этого машина съехала с дороги и перевернулась. В результате погибли двое мужчин. Водитель и еще один пассажир выжили, их госпитализировали.

Полицейские проводят всестороннюю проверку по факту ДТП. Они устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее пьяная водитель Toyota протаранила группу подростков в Братске Иркутской области. Из-за столкновения четырем пострадавшим понадобилась помощь врачей.

