Тайская проститутка убила и ограбила сотрудника администрации Владивостока

42-летний житель Владивостока заказал проститутку в Паттайе, которая убила его и ограбила. У мужчины осталось двое детей, сообщает Mash .

Погибший — замначальника муниципального автотранспорта Константин К. Он прибыл в Таиланд 29 декабря. Уже на следующий день мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения.

Константин не выходил на связь около двух недель. 11 января он должен был пойти на работу в администрацию, но так там и не появился.

Последний раз погибший, по словам родственников, разговаривал с сыном 30 декабря в 21:00. Оказалось, что уже в 22:00 его нашли мертвым. Сотрудники отеля рассказали, что перед этим видели мужчину с тайской проституткой.

По предварительным данным, она напоила жителя Владивостока транквилизаторами, превысив дозу, из-за чего мужчина умер. Затем проститутка ограбила погибшего и скрылась.

У Константина осталось двое детей от первого брака — 7 и 14 лет.

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