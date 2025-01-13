Москвич заплатил 1 млн рублей за проститутку, которая не приехала

41-летний житель столицы Вячеслав решил заказать проститутку. По цене не сошлись: секс-работница на вызов не приехала, а с москвича сутенеры потребовали около 1 млн рублей, сообщает SHOT .

Вячеслав искал проститутку в Сети днем 11 января. Он обнаружил подходящее объявление и обратился по указанному номеру, однако договориться с девушкой на смог, так как его не устраивала цена.

Мужчина отказался от услуг жрицы любви. На следующий день ему стали поступать звонки с неизвестных номеров. Сутенеры девушки заявили, что из-за отказа Вячеслава у них «сломалась касса». Затем неизвестные начали угрожать мужчине и его родным.

В итоге москвичу пришлось отправить сутенерам 926 тыс. руб., чтобы те прекратили угрозы. Затем Вячеслав обратился в полицию.

Ранее стало известно, что за новогоднюю ночь элитные проститутки в 5 раз увеличили ценник за одну встречу. Самые дорогие эскортницы готовы были приехать к клиенту за 1 млн и больше.