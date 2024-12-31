Съем элитных проституток подорожал на новогоднюю ночь в Москве

За новогоднюю ночь элитные проститутки в пять раз увеличили ценник за одну встречу. Об этом сообщает Mash .

Элитные проститутки в ночь с 31 декабря на 1 января берут за свидание не ниже 300 тыс. рублей. Некоторые девушки согласны за оплату 300-500 тыс. рублей за ночь и помочь в нарезке салатов. Самые дорогие эскортницы готовы приехать к клиенту за 1 млн и больше.

В бюджетном ценовом сегменте стоимость услуг проституток выросла примерно на 150%. Там дешевле, чем за 50 тыс., к клиенту девушки на Новый год не поедут из-за странных фетишей клиентов с мандаринами и игрой в «Деда Мороза — Снегурочка».

В основном, по данным автора статьи, в этот день услугами эскортниц пользуются одинокие айтишники и мужчины.

Ранее проституткам в Бельгии первыми в мире предоставили социальные права. У них будет пенсия, больничные и пособие по беременности.