Бельгийские секс-работницы получили право на соцпособия
Проституткам в Бельгии представили социальные права
Проституткам в Бельгии впервые в мире представили социальные права, пишет газета «Известия».
В стране приняли закон, по которому секс-работницы в Бельгии получили право на пенсию, больничные, пособие по беременности.
Им также гарантировали право выбора партнера и вменили условия труда работодателя, связанные с безопасностью работы.
Ранее в Уфе пьяный клиент проститутки лишил ее электричества из-за отказа в обслуживании.