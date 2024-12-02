Бельгийские секс-работницы получили право на соцпособия

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Проституткам в Бельгии впервые в мире представили социальные права, пишет газета «Известия» .

В стране приняли закон, по которому секс-работницы в Бельгии получили право на пенсию, больничные, пособие по беременности.

Им также гарантировали право выбора партнера и вменили условия труда работодателя, связанные с безопасностью работы.

Ранее в Уфе пьяный клиент проститутки лишил ее электричества из-за отказа в обслуживании.