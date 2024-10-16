Оставшийся без секса мужчина вырубил свет в квартире уфимской проститутки

В Уфе женщина легкого поведения отказала в сексе выпившему мужчине. Обиженный местный житель отключил ей электричество, вырвав пробки вместе с проводами, сообщает SHOT .

32-летний мужчина приехал на встречу с проституткой. Он хотел получить желаемое за 3 тысячи рублей. Однако девушка, облачившись в эротичное красное белье, выгнала его из квартиры. Причиной стало алкогольное опьянение клиента и бутылка пива в руках.

Произошедшее вывело Юрия из себя. На опубликованном видео видно, как он яростно отталкивает путану, та успевает закрыть дверь у него перед носом. Мужчина не растерялся и стал выдергивать пробки и рвать провода, чтобы у девушки пропал свет в квартире.

«Сиди без света», — заявил Юрий.

На этом недовольный клиент не успокоился. По домофону он связался со старшей по подъезду и пожаловался на «притон», который нужно устранить. В противном случае «у всех будут проблемы».

Правоохранительные органы начали проверку. Оказалось, что многие жильцы также были недовольны. Они рассказали, что из квартиры путаны часто доносятся стоны, а в подъезд приходят разные подозрительные личности.

Ранее в Петербурге 26-летний уроженец Узбекистана зарезал мигрантку, которая зарабатывала на жизнь проституцией. Мужчину задержали полицейские.