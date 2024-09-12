«Я ее любил»: мигрант убил ножом проститутку в Петербурге

В Петербурге 26-летний уроженец Узбекистана зарезал мигрантку, которая зарабатывала на жизнь проституцией. Мужчину задержали полицейские, сообщает 47news.ru .

Накануне днем в одном из хостелов на Пулковском шоссе был обнаружено изуродованное тело 41-летней женщины с минимум десятью ножевыми ранениями, в том числе в шею.

В четверг, 12 сентября правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался мигрант по имени Мухторжон. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

Мухторжон рассказал, что женщина работала проституткой. Убийство он совершил на эмоциях, так как любил свою жертву и не хотел расставаться с ней.

«Я ее любил. Нож в моей сумке. … Я был на эмоциях, не помню сколько ударов (нанес-ред.)», — заявил мигрант на допросе.

После убийства мужчина забрал телефон и наличные деньги в размере 6-8 тыс. рублей, а также снял деньги с банковской карты убитой.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 38-летний мигрант 4 месяца насиловал двух мальчиков, украденных в Рязанской области.