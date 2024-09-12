На улице, в лесу и дома: в Подмосковье мигрант 4 месяца насиловал украденных детей

В Подмосковье поймали мужчину, подозреваемого в краже детей и педофилии

На территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа поймали мужчину, который украл двух мальчиков в Рязанской области. Мигрант запер их в вагончике и насиловал на протяжении 4 месяцев, сообщает aif.ru .

Ученики начальных классов — два брата — жили в городе Ряжске. Их родители снимали комнату, а по соседству проживал 38-летний Джамиль. В мае школьники пропали. Вместе с ними исчез и сосед, но тогда никто не связал пропажу мужчины и детей.

Мальчиков искали по всему городу, но безуспешно. Радиус поисков увеличили. Ребят нашли 2 сентября в Подмосковье в строительном вагончике на территории животноводческого комплекса. Полиция выясняет, как мигрант попал туда и каким образом так долго оставался незамеченным.

Подозреваемый заявил, что похитил детей для усыновления. При этом он признался, что на протяжении 4 месяцев систематически насиловал мальчиков.

«На улице, в лесу, дома тоже было. Но на улице больше», — рассказал мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетних).