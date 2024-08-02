Таджик порезал ножом киргиза в Москве за то, что тот не дал ему справить нужду

Замечание киргиза таджику привело к поножовщине на улице в Москве

В Москве произошла драка между мигрантами. Таджик напал на киргиза с ножом после того, как тот сделал ему замечание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 1 августа на Совхозной улице в районе Люблино. Граждане Киргизии отдыхали на траве и распивали алкогольные напитки. К ним подошел гражданин Таджикистана и начал справлять рядом нужду.

Когда ему сделали замечание, мужчина выхватил нож и напал на одного из выпивающих. В результате он нанес киргизу колото-резаное ранение бедра. Пострадавший был госпитализирован.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, участников драки ищут.

Ранее Госдума направила для оценки в кабмин законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией. Они предполагают повышение ответственности для лиц, которые нарушают законодательство РФ.