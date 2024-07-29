Госдума отправила в кабмин законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией

Руководитель комиссии по вопросам миграционной политики, зампред Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что законопроекты о пресечении незаконной миграции были направлены в правительство и в Верховный суд для получения официальных отзывов, сообщает пресс-служба палаты парламента.

«Напомню, что это серьезные решения, направленные на повышение ответственности за организацию нелегальной миграции, за совершение правонарушений лицами, которые в нелегальном статусе пребывают на территории нашей страны», — сказала Яровая.

Вице-спикер ГД добавила, что также речь идет о блокировке ресурсов, которые дают информацию об оказании услуг на ускорение и на незаконную легализацию мигрантов. Это и комплекс решений, связанных с подделкой документов, будут рассматриваться как содействие нелегальной миграции.

Ранее стало известно, что россиян хотят лишать имущества за организацию незаконной миграции. Конфисковывать предлагается имущество, которым нарушитель завладел в результате указанного преступления.