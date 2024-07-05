Россиян хотят лишать имущества за организацию незаконной миграции
Фото - © РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому у организаторов незаконной миграции предлагается конфисковывать имущество. Документ обнародован в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает Общественная Служба Новостей.
В проекте говорится, что конфискация имущества может стать одним из средств противодействия организации нелегальной миграции. Конфисковывать предлагается имущество, которым нарушитель завладел в результате указанного преступления.
Ранее ассистентку кафедры русского языка в университете Мурманска задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. По версии правоохранителей, злоумышленница за деньги помогла иностранцам проходить фиктивные тесты на знание русского языка, законов и истории России.