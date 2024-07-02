Сотрудницу университета в Мурманске поймали на организации незаконной миграции

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Ассистентку кафедры русского языка в университете Мурманска подозревают в том, что она за деньги помогла мигрантам проходить фиктивные тесты на знание русского языка, истории и законов РФ. По версии следствия, женщина занималась организацией нелегальной миграции, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на местный главк МВД.

Подозреваемой помогал уроженец одной из стран Центральной Азии — он отвечал за поиск клиентов и финансовые вопросы. Полученные сертификаты иностранцы использовали для оформления разрешений на работу.

Мужчину и женщину задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции.

Подозреваемые взяты под арест. В их домах и офисе прошли обыски.