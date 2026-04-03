Сын четырехкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Егошиной пропал в Москве

Парень пропал три дня назад. Егошина переживает, что с ним могло случиться что-то плохое.

Спортсменка написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

В последний раз Алексея видели на Мичуринском проспекте. Затем он пропал.

Между тем в Таиланде ищут 22-летнего россиянина, не выходившего на связь с осени. Молодой человек приехал в Бангкок 4 сентября. С тех пор он не появлялся в соцсетях, и его местонахождение неизвестно.

