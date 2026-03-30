В Таиланде ищут 22-летнего россиянина, не выходившего на связь с сентября

Волонтеры в Таиланде разыскивают 22-летнего россиянина Гордея Страута. Он перестал выходить на связь еще в сентябре 2025 года, сообщает РИА Новости .

Как рассказала лидер группы российских добровольцев в Таиланде Светлана Шерстобоева, о пропаже парня сообщила волонтерам его мать. Однако сделала она это только в конце марта 2026-го.

Молодой человек приехал в Бангкок 4 сентября. С тех пор он не появлялся в соцсетях, и его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 174 см, носит каре, в правой ключице — титановая пластина.

Мать рассказала, что перед поездкой в Таиланд ее сын некоторое время жил на Бали с друзьями. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, помочь в поисках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.