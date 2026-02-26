Свинина с иглой от шприца внутри лежала на прилавке магазина в Тюмени

Жители Тюмени обнаружили иголку от шприца в свинине группы компаний «Сибагро». При этом в компании утверждают, что она попала туда еще на ферме, сообщает Ural Mash .

В охлажденном мясе на прилавке магазина покупатели обнаружили торчащую иглу. Производитель сообщил, что игла была в мясе еще до убоя: ветеринар сделал укол свинье, но не заметил, что кончик иглы отломился. В результате такой окорок попал на прилавки магазина.

Поставками свинины по магазинам занимается екатеринбургский пищевой комбинат «Хороший вкус». После проведения проверки Роспотребнадзор вынес предприятию предостережение.

Ранее кишечную палочку обнаружили в партии красной икры из столичных магазинов. Один из отравившихся приобрел в магазине шесть банок красной икры за 9 тыс. рублей.

