В красной икре из московских магазинов нашли кишечную палочку

Один из отравившихся приобрел в магазине шесть банок красной икры за 9 тыс. рублей. По его словам, срок годности позволял хранить продукт еще полгода, а внешний вид и вкус не вызвали никаких подозрений. Но после того, как мужчина съел часть деликатеса, то у него началась сильная диарея и появилась слабость. Он обратился к медикам.

Тогда икру отправили на исследование. Специалисты нашли в ней колиформные бактерии, которые вызывают кишечные инфекции и интоксикацию. При злоупотреблении могут быть тяжелые осложнения, включая поражение почек. По мнению экспертов, микробы могли попасть в продукт во время добычи или на заводе, но вероятность последнего мала, так как процесс контролируют санитарные врачи.

Ретейлом занимается ИП, который поставил на продажу икру в 228 точки Москвы и Подмосковья. Компания зарабатывает свыше 300 млн рублей за 12 месяцев. Фирма получила предостережение от Роспотребнадзора.

