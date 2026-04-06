Супруги-свингеры из Подмосковья отравились неустановленными веществами
Погибшие супруги-свингеры из Подольска 24 и 25 лет, которых нашли в собственной квартире рядом дочерью, отравились неустановленными веществами, предположительно, наркотиками, сообщает Baza.
Ранее в квартире в Подольске обнаружили трупы мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. Рядом с ними находилась двухлетняя дочь. Предварительной причиной смерти стало отравление.
Последний день они провели вместе с ребенком в гостях у родителей в загородном доме. Затем пара вернулась к себе в квартиру в Подольске и больше не выходила на связь.
Их дочь осталась жива. Малышку передали родственникам, ее жизни ничего не угрожает.
Подмосковные следователи продолжают расследование данного уголовного дела.
