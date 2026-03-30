Отец и мать мертвые: малышку нашли в подмосковной квартире рядом с трупами

Двухлетнюю девочку обнаружили в квартире Подольска рядом с трупами родителей

В квартире на улице Давыдова в Подольске обнаружили тела мужчины и женщины. Вместе с ними находилась двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Тела 25-летнего мужчины и 24-летней девушки обнаружили без признаков насильственной смерти. Порядок вещей в квартире не был нарушен.

С трупами обнаружили и дочь пары 2024 года рождения. Ребенка определили в семейный центр. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Прокуратура контролирует расследование.

По предварительным данным, погибшие молодые люди долгое время не выходили на связь с родными. В том числе рассматривается криминальный характер их смерти.

