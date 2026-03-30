Долгое время не выходили на связь: два тела нашли в Подмосковье
Два трупа обнаружили в квартире в Подольске
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, тела которых были найдены в квартире в подмосковном Подольске, сообщает РЕН ТВ.
Трупы мужчины и женщины были найдены в жилом доме на улице Давыдова. Предварительно, на них не обнаружили внешних следов насильственной смерти.
Однако версия о криминальном характере смерти пока что не отбрасывается. Другие подробности не раскрываются.
Известно, что погибшие долго не выходили на связь с родными. Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают причины смерти людей.
Ранее силовики нашли труп пенсионерки под грудой мусора в квартире в Санкт-Петербурге. Через неделю там же была найдена живая женщина, дочь погибшей.
