Долгое время не выходили на связь: два тела нашли в Подмосковье

Два трупа обнаружили в квартире в Подольске

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, тела которых были найдены в квартире в подмосковном Подольске, сообщает РЕН ТВ .

Трупы мужчины и женщины были найдены в жилом доме на улице Давыдова. Предварительно, на них не обнаружили внешних следов насильственной смерти.

Однако версия о криминальном характере смерти пока что не отбрасывается. Другие подробности не раскрываются.

Известно, что погибшие долго не выходили на связь с родными. Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают причины смерти людей.

Ранее силовики нашли труп пенсионерки под грудой мусора в квартире в Санкт-Петербурге. Через неделю там же была найдена живая женщина, дочь погибшей.

