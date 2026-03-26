Труп и живую женщину нашли под огромной грудой мусора в квартире Петербурга

Силовики нагрянули в одну из квартир Санкт-Петербурга и обнаружили там залежи мусора, которые доставали почти до потолка. Среди отходов лежал труп пенсионерки. Спустя неделю в завалах также обнаружилась ее живая дочь, сообщает «Абзац» .

В квартире дома на проспекте Наставников творился настоящий ад — она превратилась в гигантскую свалку с огромными залежами мусора. Соседи неоднократно жаловались на невыносимый запах, идущий от данного жилья. В какой-то момент они не выдержали и вызвали на место силовиков.

Правоохранителям пришлось выламывать дверь квартиры. Внутри они обнаружили горы мусора. Вместе с гигантскими залежами отходов силовики также нашли труп пенсионерки.

Спустя неделю на место прибыли коммунальщики, чтобы разобрать завалы. Каково было их удивление, когда среди гор мусора они нашли живую женщину — дочь покойной.

Ее эвакуировали и передали врачам.

Ранее труп человека обнаружили в туалете электрички в Наро-Фоминском округе. Тело нашли очевидцы.

