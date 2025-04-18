Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково

сегодня в 19:08

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Борт летел из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает «112» .

По предварительным данным, у самолета произошла поломка шасси — вышла только передняя стойка. Экипаж долгое время кружил в воздухе, пытаясь решить проблему и выпустить остальные стойки.

В итоге посадка была успешно совершена во Внуково.

Ранее самолет, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), успешно зашел на посадку в аэропорту Шереметьево. Ранее экипаж авиалайнера решил экстренно приземляться из-за отказа одного из двигателей.