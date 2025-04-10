Самолет, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), успешно зашел на посадку в аэропорту Шереметьево. Ранее экипаж авиалайнера решил экстренно приземляться из-за отказа одного из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Рейс летел из Москвы на остров Бали. В полете у лайнера начались проблемы с двигателем, после чего пилоты запросили экстренную посадку в столичной воздушной гавани.

Информации о наличии пострадавших не поступало.

Поздним вечером 9 апреля в аэропорту Внуково вводили план «Ковер» из-за атаки украинских беспилотников. Позже Минобороны России сообщило об уничтожении дрона в Московском регионе. Во время украинской атаки на столицу и область, по данным СМИ, впервые использовался беспилотник вертолетного типа.