Самолет из Москвы готовит экстренную посадку из-за отказа двигателя

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в индонезийский Денпасар, готовится зайти на экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. В полете у лайнера отказал двигатель, утверждает «112» .

Экипаж борта Airbus уже запросил экстренное приземление в столичной воздушной гавани. Информации о наличии пострадавших на борту пока не поступало.

Прочие обстоятельства выясняются.

Поздним вечером 9 апреля в аэропорту Внуково вводили временные ограничения из-за атаки беспилотника на Московский регион. Позже очевидцы заявляли, что в небе над Наро-Фоминском сбили украинский дрон. По данным СМИ, для атаки на столичный регион ВСУ впервые применили беспилотник вертолетного типа.