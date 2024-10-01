Судебные приставы вытаскивали из камышей застрявший катер под Нижним Новгородом

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В Нижегородской области на реке Юг в камышах застрял катер с пассажирами

Катер строительной организации застрял в камышах в городе Чкаловск, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС по Нижегородской области.

Экипажу не удалось самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и представители службы судебных приставов, которые в этот момент проводили совместное патрулирование реки Юг.

Сотрудники смогли заметить среди высокой растительности пострадавших, подойти к катеру максимально близко, зацепить его веревкой и вытащить из западни.

Благодаря оперативным действиям сотрудников служб всех членов экипажа благополучно освободили без каких-либо травм или повреждений.

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