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53-летнего мужчину унесло на сапборде в открытое море в Геленджике

В Геленджике мужчина пропал в открытом море, выйдя туда на сапборде. Его ищут спасатели, сообщает SHOT .

21 сентября 53-летний мужчина вышел на сапеборде в акваторию Черного моря. Он осуществил это с пляжа в хуторе Джанхот.

Дальнейшее его местоположение и состояние здоровья неизвестны. Предполагается, что его унесло далеко в море.

В воскресенье к спасателям обратились с просьбой найти пропавшего.

На данный момент проводится поисково-спасательная операция. Спасатели вышли на катерах в море и ищут там мужчину.

Ранее в Сочи туристы упали в море после обрыва троса на парашюте. Они не пострадали.