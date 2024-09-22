53-летнего мужчину унесло на сапборде в открытое море в Геленджике
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В Геленджике мужчина пропал в открытом море, выйдя туда на сапборде. Его ищут спасатели, сообщает SHOT.
21 сентября 53-летний мужчина вышел на сапеборде в акваторию Черного моря. Он осуществил это с пляжа в хуторе Джанхот.
Дальнейшее его местоположение и состояние здоровья неизвестны. Предполагается, что его унесло далеко в море.
В воскресенье к спасателям обратились с просьбой найти пропавшего.
На данный момент проводится поисково-спасательная операция. Спасатели вышли на катерах в море и ищут там мужчину.
Ранее в Сочи туристы упали в море после обрыва троса на парашюте. Они не пострадали.