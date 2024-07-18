«Костя, я боюсь!»: в Сочи туристы упали в море после обрыва троса на парашюте

SHOT: в Сочи у туристов порвался трос на парашюте

В Краснодарском крае молодая пара туристов упала в море после обрыва троса на парашюте, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Сочи. На опубликованных кадрах видно, как парень с девушкой летят на парашюте, который привязан к катеру. Затем трос обрывается и туристы начинают падать в море. В этот момент девушка начинает паниковать, но молодой человек ее успокоил.

Туристы не пострадали, их подобрал катер. Пара продолжила отпуск, однако все же решила отказаться от экстремальных развлечений.

Ранее в Крыму покорявшего волны сапбордиста унесло в Черное море. На поиски туриста был отправлен вертолет МЧС. Сапбордиста подняли на борт и доставили на берег.