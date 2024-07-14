В Крыму покорявшего волны сапбордиста унесло в Черное море

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В Крыму с вертолета МЧС спасли унесенного в море сапбордиста

На одном из пляжей Крымского полуострова мужчина отправился покорять волны на сапборде, однако его унесло в Черное море. На поиски туриста был отправлен вертолет, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье днем около села Яковенково. Мужчина отправился кататься на сапборде, однако в процессе сильный ветер унес туриста в Черное море.

На место был вызван вертолет Ми-8 МЧС России. В ходе поисков спасатели обнаружили мужчину в 1,5 км от берега. Его подняли на борт и доставили на берег.

В результате инцидента мужчина не пострадал и отказался от медицинской помощи.