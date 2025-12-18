Суд вынес приговор подростку, не сообщившему о подготовке нападения на школу

Егорьевский суд Московской области приговорил подростка к штрафу из-за несообщения о подготовке нападения на гимназию, а затем освободил от наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Подмосковья.

По версии следствия, школьник знал, что его друг участвовал в движении «Колумбайн»* и в январе 2024 года готовил нападение на Егорьевскую гимназию № 10. При этом обвиняемый не сообщил о планах приятеля правоохранительным органам.

В отношении подростка возбудили дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Его приговорили к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Однако в связи с ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования) он был освобожден от наказания.

Самого сторонника «Колумбайна»* ранее задержали. На него завели уголовное дело о подготовке покушения на убийство двух и более лиц.

Между тем в четверг суд арестовал подростка, устроившего резню в одинцовской школе 16 декабря. Он пробудет в следственном изоляторе два месяца.

* Признано в РФ террористическим и запрещено.

