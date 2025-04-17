Суд в Москве арестовал помощника экс-главы Курской области Дедова на 2 месяца

Мещанский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал Алексея Дедова, бывшего первого заместителя экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он проходит фигурантом по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Защита Дедова просила суд избрать меру пресечения для своего подопечного в более мягком формате, однако это ходатайство было отклонено.

Суд встал на сторону органов предварительного расследования и отправил Дедова под стражу на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова обвинили в хищении бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. По данным следствия, похищенные деньги должны были быть потрачены на защиту приграничного региона от Вооруженных сил Украины.