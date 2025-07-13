Украинские беженцы бегут из США из-за миграционной политики Трампа

На фоне ужесточения миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа всё больше украинских беженцев принимают решение вернуться в Европу, сообщает РИА Новости .

Как сообщает французское издание Le Monde, причиной стали опасения депортации и нестабильный правовой статус в США.

Основательница организации Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник, сама прошедшая службу в американской армии, отмечает тревожную тенденцию: многие украинки опасаются, что возвращение на родину может означать мобилизацию их родственников в ВСУ. Яркий пример — семья, где брат уже воюет на фронте, а сестра в США борется за право остаться в стране.

Ситуацию усугубляет объявленный Трампом режим чрезвычайной ситуации на границе и его планы массовых депортаций. По данным источников издания, многие украинцы разочарованы непоследовательной позицией нового президента по вопросу поддержки Киева, что добавляет неопределённости их положению.