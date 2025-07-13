«Божий дар Трампу»: покушение стало козырем в его предвыборной колоде

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Покушение укрепило веру Трампа в свою «богоизбранность»

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании не только не поколебало, но и усилило его убеждённость в особой миссии, считает политолог Тимоти Ниланд из Университета Назарета, сообщает РИА Новости .

«Он воспринял это как подтверждение своей божественной избранности для реализации программы MAGA», — отмечает эксперт.

Символичный кадр — Трамп с поднятым кулаком и криком «Боритесь!» — мгновенно стал вирусным, превратившись в мощный предвыборный образ. По словам Ниланда, этот эпизод фактически гарантировал экс-президенту возвращение в Белый дом, сплотив его сторонников.

Пока одни видят в случившемся религиозный символизм, другие — особенно среди прогрессивной молодёжи — считают историю с покушением искусным пиар-ходом.

Тем не менее, событие продолжает влиять на политический нарратив, укрепляя образ Трампа как «непоколебимого борца».