«Божий дар Трампу»: покушение стало козырем в его предвыборной колоде
Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании не только не поколебало, но и усилило его убеждённость в особой миссии, считает политолог Тимоти Ниланд из Университета Назарета, сообщает РИА Новости.
«Он воспринял это как подтверждение своей божественной избранности для реализации программы MAGA», — отмечает эксперт.
Символичный кадр — Трамп с поднятым кулаком и криком «Боритесь!» — мгновенно стал вирусным, превратившись в мощный предвыборный образ. По словам Ниланда, этот эпизод фактически гарантировал экс-президенту возвращение в Белый дом, сплотив его сторонников.
Пока одни видят в случившемся религиозный символизм, другие — особенно среди прогрессивной молодёжи — считают историю с покушением искусным пиар-ходом.
Тем не менее, событие продолжает влиять на политический нарратив, укрепляя образ Трампа как «непоколебимого борца».