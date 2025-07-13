Президент США обвинил демократов в использовании «дела Эпштейна»
Президент США Дональд Трамп отверг значимость так называемого «досье Эпштейна», назвав его «таким же мошенничеством, как и теория о российском следе», сообщает РИА Новости.
В своей социальной сети президент США заявил, что публикация документов, связанных с покойным финансистом, — это попытка демократов посеять раздор в его администрации.
«Мы идеальная команда, о которой говорит весь мир, а они пытаются разрушить это с помощью человека, который никогда не умрет — Джеффри Эпштейна», — написал Трамп, намекая на постоянное возвращение к этой теме.
Он также задался риторическим вопросом: «Что происходит с моими мальчиками (а в некоторых случаях и девочками)?», выражая раздражение продолжающимися обсуждениями связей его окружения с финансистом.
Особое внимание президент уделил критике своих политических оппонентов.
«Зачем публиковать документы, написанные Обамой, продажной Хиллари и неудачниками из администрации Байдена?», — отметил глава Белого дома.
Трамп предположил, что если бы существовали компрометирующие материалы против движения MAGA, они уже были бы обнародованы «радикальными леваками».
Джеффри Эпштейн — американский финансист, дважды судимый за сексуальные преступления. В 2008 году он признал вину в совращении несовершеннолетних, а в 2019 был арестован за создание сети по торговле людьми. Не дожидаясь приговора, Эпштейн покончил с собой в тюрьме.
Его имя связано с громким скандалом о поставке девушек, включая несовершеннолетних, в «элитный» бордель для влиятельных персон. Материалы этого дела, известные как «файлы Эпштейна», содержат информацию о возможных клиентах его сети.
Случай Эпштейна стал символом безнаказанности «золотой элиты» и предметом ожесточенных политических споров в США.