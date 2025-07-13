Президент США обвинил демократов в использовании «дела Эпштейна»

Трамп назвал «досье Эпштейна» фальшивкой и атакой на его администрацию

Президент США Дональд Трамп отверг значимость так называемого «досье Эпштейна», назвав его «таким же мошенничеством, как и теория о российском следе», сообщает РИА Новости .

В своей социальной сети президент США заявил, что публикация документов, связанных с покойным финансистом, — это попытка демократов посеять раздор в его администрации.

«Мы идеальная команда, о которой говорит весь мир, а они пытаются разрушить это с помощью человека, который никогда не умрет — Джеффри Эпштейна», — написал Трамп, намекая на постоянное возвращение к этой теме.

Он также задался риторическим вопросом: «Что происходит с моими мальчиками (а в некоторых случаях и девочками)?», выражая раздражение продолжающимися обсуждениями связей его окружения с финансистом.

Особое внимание президент уделил критике своих политических оппонентов.

«Зачем публиковать документы, написанные Обамой, продажной Хиллари и неудачниками из администрации Байдена?», — отметил глава Белого дома.

Трамп предположил, что если бы существовали компрометирующие материалы против движения MAGA, они уже были бы обнародованы «радикальными леваками».

Джеффри Эпштейн — американский финансист, дважды судимый за сексуальные преступления. В 2008 году он признал вину в совращении несовершеннолетних, а в 2019 был арестован за создание сети по торговле людьми. Не дожидаясь приговора, Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Его имя связано с громким скандалом о поставке девушек, включая несовершеннолетних, в «элитный» бордель для влиятельных персон. Материалы этого дела, известные как «файлы Эпштейна», содержат информацию о возможных клиентах его сети.

Случай Эпштейна стал символом безнаказанности «золотой элиты» и предметом ожесточенных политических споров в США.