Лимит выплат по европротоколу вырос до 200 тысяч рублей

С 1 июля максимальная сумма выплат по европротоколу увеличилась вдвое — со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил агентству «Прайм» эксперт по страховым рискам Ярослав Остудин.

Повышенный лимит в 200 тысяч рублей будет действовать только при соблюдении ряда условий: в ДТП участвовало не более двух автомобилей, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, а также отсутствуют пострадавшие.

Если же у участников аварии есть разногласия, для получения увеличенной выплаты потребуется загрузить фотографии повреждений в специальное приложение. В противном случае компенсация останется на прежнем уровне — 100 тысяч рублей.

Остудин отметил, что повышение лимита давно назрело, поскольку из-за инфляции средняя стоимость ремонта уже превышала 100 тысяч рублей. Это вынуждало водителей вызывать ГИБДД даже при незначительных повреждениях, создавая пробки и увеличивая нагрузку на инспекторов.

Эксперт уверен, что нововведение сделает европротокол более привлекательным для водителей и ускорит оформление аварий. Это, в свою очередь, поможет разгрузить дороги и сократить время ожидания сотрудников ГИБДД.