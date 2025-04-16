Экс-главу Курской области Смирнова и его зама обвиняют в хищении 1 млрд рублей

Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова обвиняют в хищении бюджетных средств в размере более 1 млрд рублей, выделенных на защиту приграничного региона от ВСУ, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

Смирнова задержали вместе с его экс-заместителем Дедовым утром 16 апреля. Обоих чиновников доставили в Москву на допрос.

По данным следствия, Смирнов и Дедов, используя служебное положение, совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены на защиту региона от украинских военнослужащих. Также были задержаны трое руководителей корпорации.

Смирнову и Дедову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения).

Мещанский районный суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В более мягкой мере пресечения стороне защиты было отказано.