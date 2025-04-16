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Силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, утверждает Mash . СК пока не подтверждал задержание экс-главы российского региона.

По информации канала, правоохранители пришли к Смирнову утром 16 апреля. Утверждается, что на экс-губернатора дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого арестовали по делу о хищении при строительстве защитных сооружений в регионе.

«И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью», — утверждается в статье.

В Ивановской области, по предварительным данным, бывшие губернатор и гендир могли иметь отношение к хищению бюджетных денег из фонда ЖКХ.

Ранее Генпрокуратура России заявляла, что курские чиновники и связанные с ними коммерсанты присвоили себе более 3,2 млрд рублей, выделенных на оборону Курской области.