Задержан экс-губернатор Курской области Смирнов — СМИ
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Силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, утверждает Mash. СК пока не подтверждал задержание экс-главы российского региона.
По информации канала, правоохранители пришли к Смирнову утром 16 апреля. Утверждается, что на экс-губернатора дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого арестовали по делу о хищении при строительстве защитных сооружений в регионе.
«И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью», — утверждается в статье.
В Ивановской области, по предварительным данным, бывшие губернатор и гендир могли иметь отношение к хищению бюджетных денег из фонда ЖКХ.
Ранее Генпрокуратура России заявляла, что курские чиновники и связанные с ними коммерсанты присвоили себе более 3,2 млрд рублей, выделенных на оборону Курской области.