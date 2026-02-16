Суд рассмотрит дело о массовом отравлении в кафе Егорьевска

Фигурантом дела стал 34-летний местный житель. Он был фактическим руководителем данной сети быстрого питания в Егорьевске. По версии следствия, мужчина грубо нарушил требования санитарного законодательства.

В результате в кафе, расположенном на проспекте Ленина, в период с 17 по 20 мая 2025 года отравились 19 человек, включая 6 несовершеннолетних. Все они употребляли различные блюда в заведении и подхватили острую кишечную инфекцию.

После проверки выяснилось, что в кафе не обеспечивалось соблюдение санитарных норм. В помещении отсутствовала необходимая поточность технологических процессов, не велся производственный контроль, не проводилась должная уборка и дезинфекция. Кроме того, у некоторых сотрудников отсутствовали медкнижки.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей). Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

