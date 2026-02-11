Подозрение на сальмонеллез: запеканки в пермском саду чуть не убили 25 детей

Массовое отравление произошло в детском саду в Перми. Симптомы сальмонеллеза проявились у 25 детей, шестерых из них пришлось госпитализировать, сообщает Mash .

У малышей резко поднялась температура, началась рвота, в итоге сад закрыли на карантин. Выяснилось, что все дети ели запеканку, которую поставляет в учреждение ИП Векшина.

Фирма принадлежит сестре бывшего вице-мэра Перми Людмилы Гаджиевой. Сейчас бизнесвумен живет в столице. При этом на счету ИП уже более 300 отравлений.

В 2013 году горячими обедами травились дважды — сначала 168, затем 148 детей. Диагноз: сальмонеллез, который вызвало неправильное приготовление блюд. Тогда ИП привлекли по административной статье. Суд признал, что фирма не проследила за соблюдением сантребований.

Ранее стало известно, что причиной массового отравления детей в селе Онохино под Тюменью может быть зараженное куриное мясо. Среди заболевших в селе есть целые семьи. Кроме того, в больницу обращались дети, которые не питались в школе. По словам директора учебного учреждения, очаг распространения болезни вряд ли находится в ее стенах.

