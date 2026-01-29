Зараженная курятина может быть причиной массового отравления детей под Тюменью

Причиной массового отравления детей в селе Онохино под Тюменью может быть зараженное куриное мясо, сообщает Baza .

Среди заболевших в селе есть целые семьи. Кроме того, в больницу обращались дети, которые не питались в школе. По словам директора учебного учреждения, очаг распространения болезни вряд ли находится в ее стенах.

При этом в ноябре 2025 года в селе на птицефабрике «Пышминская» выявили очаг заболевания птиц. Руководство птицефабрики тогда заявило, что испорченная продукция будет снята с продажи. Также компания рассказала о проблеме торговым партнерам, поэтому куриное мясо должны были убрать с полок магазинов. Вскоре больных птиц начали сжигать. Запах дошел даже до Тюмени, горожане жаловались на него несколько дней.

Но и после ликвидации заражения местные жители говорили, что в яйцах с птицефабрики встречаются кровь и сгустки плоти.

Ранее вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе в населенном пункте Онохино. В результате инцидента пострадали 116 детей.

