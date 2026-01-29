Зараженных детей сотни: вспышка кишечной инфекции в тюменской школе
Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе в населенном пункте Онохино Тюменской области. В результате инцидента пострадали 116 детей, сообщает Baza.
Один ученик был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Остальные 115 школьников лечатся амбулаторно.
Ситуация находится находится под контролем регионального Депздрава и Роспотребнадзора. Сформированы медицинские бригады, в составе которых врач-педиатр и врач-инфекционист.
Местные власти открыли «горячую линию» для обращения новых возможных пострадавших. При первых симптомах кишечной инфекции местных жителям необходимо обращаться в кабинет неотложной помощи врачебной амбулатории по адресу: улица Советская, дом № 10/2.
