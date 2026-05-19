Жилой дом с деревянными перекрытиями вспыхнул в Щелкове

В городском округе Щелково на улице Радиоцентр № 5 вспыхнула квартира на втором этаже. Пламя быстро охватило жилой дом с деревянными перекрытиями, сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба.

Сообщение о пожаре поступило в службу «Система-112» утром 19 мая. В здании деревянные перекрытия, металлические кровля и чердак.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту пожара. Они создали звенья газодымозащитной службы, провели разведку, подали стволы на тушение.

Два человека покинули здание еще до приезда пожарных.

