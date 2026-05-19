Кошмар в Ростове-на-Дону: рыбак нашел пакет с мертвым младенцем

Труп младенца обнаружили в пакете. Его выбросили в центре Ростова-на-Дону рядом с Гремучим родником у железнодорожного вокзала, сообщает « Блокнот Ростов ».

Рыбак обнаружил полиэтиленовый пакет 15 мая и решил проверить, что в нем. Там оказался труп новорожденного. Мужчина незамедлительно сообщил об инциденте в полицию.

После начала проверки выяснилось, что малыш был недоношенным. Он появился на свет, когда мать была на восьмом месяце беременности.

После рождения ребенку нужна была медицинская помощь, когда он только появился на свет, его жизнь еще можно было спасти. Однако вместо этого мать выкинула ребенка в реку.

Из-за инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Идет поиск биологической матери и других причастных.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.