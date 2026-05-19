Ефимов: около 60 предприятий работают на первых этажах домов по реновации в СЗАО

С начала действия программы реновации на территории Северо-Западного административного округа Москвы в новых домах заработало порядка 60 предприятий социально-бытового профиля, разместившихся в нежилых помещениях на первых этажах. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По действующей программе реновации на первых этажах новостроек планируется организовать около восьми тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов. Благодаря этому будет создано свыше 200 тыс. рабочих мест для жителей столицы, что позволит улучшить инфраструктуру районов и повысить качество жизни горожан. Так, на северо-западе Москвы в нежилых помещениях в новостройках по программе реновации уже начали работу около 60 организаций. Больше всего открыто пунктов выдачи заказов — 16, магазинов — 15, а также значительную часть помещений занимают предприятия социально-бытового обслуживания и объекты общественного питания», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

На первых этажах располагаются нужные местным жителям социально-бытовые объекты: от аптек и медклиник до кафе и магазинов. Близость инфраструктуры к дому позволяет жителям получать товары и услуги быстро и с комфортом.

В Департаменте градостроительной политики столицы уточнили, что нежилые первые этажи новостроек по реновации на северо-западе Москвы используют уже в шести районах.

«Например, в Северном Тушине объекты социально-бытового назначения открылись в 19 помещениях, в Хорошево-Мневниках — в 15. Еще девять помещений используют в Щукине и семь — в Покровском-Стрешневе. Продуманное зонирование, отдельные входы и соблюдение принципов безбарьерной среды делают эти пространства удобными как для посетителей, так и для жильцов дома», — добавили в Департаменте.

Как пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, физические и юрлица могут купить нежилые помещения на первых этажах новостроек через открытые онлайн-аукционы. Информацию о лотах публикуют на Инвестпортале столицы в разделе «Торги Москвы».

Программа реновации была утверждена в 2017 году.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказывал про сдачу нового дома по реновации в Алексеевском районе.

