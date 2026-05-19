В Можайске состоялась встреча с активом сельских поселений

В Можайском культурно-досуговом центре 15 мая состоялась рабочая встреча представителей администрации, экстренных и правоохранительных ведомств со старостами сельских населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В зале собрались председатель Совета депутатов Василий Овчинников, заместители главы Можайского округа Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова, а также начальники территориальных отделов. Связующим звеном между жителями и властью выступил руководитель местной ячейки Ассоциации старост Сергей Гриднев.

Первой темой обсуждения стала система видеонаблюдения «Безопасный регион». Старостам напомнили: эти камеры, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, работают не только для порядка на дорогах, но и для сохранения чистоты природы. Особую актуальность их возможности приобретают с началом дачного сезона — камеры помогают оперативно пресекать факты несанкционированного вывоза мусора. Теперь каждый староста знает, как правильно взаимодействовать с системой для фиксации нарушений.

Серьезный блок вопросов был посвящен миграционной политике. Заместитель начальника по охране общественного порядка Максим Бабкин и представители ОМВД России «Можайский» рассказали о текущей обстановке в округе и алгоритме действий при выявлении нарушений в сфере миграционного законодательства. Старосты получили прямые контакты ответственных лиц, чтобы оперативно сигнализировать о подозрительных явлениях в деревнях и поселках.

С течением весенне-летнего пожароопасного периода заместитель начальника 61 пожарно-спасательной части Владимир Мохначев призвал старост провести в своих населенных пунктах разъяснительные беседы с жителями.

«Обратите внимание на автономные дымовые извещатели. Это недорогое устройство может спасти целую семью. В деревнях, где печное отопление и шашлыки в выходные — риск возгораний кратно выше», — подчеркнул представитель МЧС.

Представители полиции также затронули тему, которая, к сожалению, не теряет остроты — дистанционное мошенничество. Старостам подробно объяснили современные схемы злоумышленников: звонки от «сотрудников банка», «полиции» и «Госуслуг», чтобы те донесли информацию до самых уязвимых категорий населения — пожилых жителей отдаленных поселков.

Но главное, что характеризует эту встречу — ее практическая польза. Старосты не просто слушали доклады, а обращались с конкретными просьбами и вопросами, полученными от жителей.

Прямой диалог в очередной раз показал свою эффективность. Именно старосты первыми замечают проблемы и помогают жителям решать их, работая в связке с администрацией округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.