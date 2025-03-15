Суд арестовал мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Новой Москве

сегодня в 17:50

Троицкий районный суд Москвы на 2 месяца арестовал мужчину, открывшего стрельбу около детского сада Bilingual Kids Academy в Коммунарке, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Днем в пятницу стрельба произошла у детского сада Bilingual Kids Academy на улице Липовый Парк в Новой Москве. В результате инцидента ранен мужчина.

Причиной случившегося стал конфликт стрелка с супругой. При этом приезда сотрудников полиции мужчина ждал, сидя на лавочке.

Юрий А. признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней.